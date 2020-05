MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe einen starken Ausblick abgeliefert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele des Unternehmens seien höher gesteckt als er und der Markt dies erwartet hätten. Zalando zähle zu den Gewinnern der Corona-Krise./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 07:11 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



DE000ZAL1111

