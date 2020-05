FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Munich Re ist die Erneuerung der Rückversicherungsverträge zum 1. April positiv verlaufen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er 3 Prozent höhere Preise realisiert. Das gezeichnete Geschäftsvolumen stieg um 25,7 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Munich Re geht davon aus, dass sich das Marktumfeld in der nächsten Erneuerungsrunde im Juli weiter verbessert.

In der April-Erneuerung stiegen vor allem die Preise in den Regionen, die zuletzt hohe Schäden aufwiesen, wie zum Beispiel Japan mit verheerenden Taifunen in den vergangenen zwei Jahren. In Europa blieben die Preise dagegen relativ stabil.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2020 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.