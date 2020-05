Nach aktuellen Berichten startet die Bundesliga an diesem Tag und dann lautet die These: Dabei sein ist alles! Wer Spaß daran hat, investiert in Borussia Dortmund als einzigem börsennotierten Fußballverein auf der Ebene um rund 6 bis 6,50 Euro. Das besondere daran: Gewinnt BVB, steigt der Kurs. Verliert BVB, fällt er wieder zurück. Aber die Tendenz geht etwa in Richtung 9 Euro und das wären gut 30 bis 40 % Erholungspotential.



