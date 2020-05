Wie der größere Konkurrent Adidas braucht auch der fränkische Sportartikelkonzern Puma in der Coronakrise finanzielle Unterstützung vom Staat. Puma habe sich einen Kredit über 900 Millionen Euro gesichert, um die Zeit mit niedrigeren Umsätzen und Erlösen zu überbrücken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit.

