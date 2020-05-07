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5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
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AIRBUS SE53,59-0,15 %
BEIERSDORF AG91,34+0,37 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC34,080+0,98 %
FRAPORT AG34,920-0,23 %