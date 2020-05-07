BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 68 (69) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 45 (50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 29 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,90 (2,70) EUR 'OVERWEIGHT'BERENBERG STARTET TEAMVIEWER MIT 'BUY' - ZIEL 50 EURBERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 47 (43) EUR - 'OUTPERFORM'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 145 (140) EUR - 'NEUTRAL'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 110 (130) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 51 (55) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 16,50 (20) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 10 (11) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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