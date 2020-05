7 Mai. 2020 - MetalsTech Limited (ASX: MTC | FRA.MT1) (das Unternehmen) freut bekannt zu geben, das der Chairman, Herr Russell Moran, das Unternehmen bei der NWR Virtual Investor Conference präsentierte. Eine Kopie der Videoaufzeichnung zusammen mit der Präsentation ist unter folgendem Link zu finden:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_61FHXW0kTrG44J9hDbBwTgHerr Moran erörtert die Pläne des Unternehmens für die Erschließung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Sturec in der Slowakei, die über 1 Million Unzen Gold beherbergt.ENDEFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Russell MoranChairmanM +61 415 493 993russell@metalstech.netNathan RyanInvestor RelationsM +61 420 582 887nathan.ryan@nwrcommunications.com.auGino D'AnnaDirectorM +61 400 408 878gino@metalstech.netHinweise bezüglich zukunftsgerichteter InformationenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.AU000000MTC4