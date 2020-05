Der Stahlkonzern ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687) wird die Zahlung einer Dividende aussetzen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Ursprünglich sollte eine Dividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet werden. Der Umsatz des weltgrößten Stahlkonzerns fiel im ersten Quartal um knapp 23 Prozent auf 14,84 Mrd. US-Dollar, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von ...

