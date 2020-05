Der Konzernumsatz der Polytec Group reduzierte sich im 1. Quartal 2020 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7,5 Prozent auf 149,1 Mio. Euro. Da wesentliche Polytec-Kunden in ihren Werken den Produktionsstopp aufgrund der Covid 19-Beschränkungen einleiteten, sei auch bei Polytec die Produktion an nahezu allen Standorten eingestellt worden, was im März zu "überdurchschnittlichen Umsatzeinbußen" geführt habe, so das Unternehmen. Im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles, dem mit 69,4 Prozent (Q1 2019: 57,4%) umsatzstärksten Bereich, erhöhte sich der Umsatz großteils aufgrund der Erstkonsolidierung der neu gegründeten Polytec Car Styling Weierbach deutlich um 11,8 Prozent auf 103,4 Mio. Euro (Q1 2019: 92,5 Mio.). Der Umsatz im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...