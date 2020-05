Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will künftig in einem regulären Rahmen über Devisenmarktinterventionen informieren. Wie sie in ihrem Jahresbericht für 2019 mitteilte, sollen detaillierte Informationen künftig auf der Website zu finden sein, die quartalsweise aktualisiert wird, und zwar mit einem Quartal Verzögerung. Außerdem will sie in ihren Jahresberichten über Interventionen detailliert informieren. Der konsolidierte Wochenausweis soll wie bisher einen generellen Hinweis auf Interventionen in der Vorwoche enthalten.

Bisher hatte die Zentralbank nach eigener Darstellung verschiedene Informationskanäle genutzt, darunter auch den konsolidierten Wochenausweis, die Jahresbilanz und den Jahresbericht. Auf der Website werden künftig mit der oben genannten Verzögerung veröffentlicht: Interventionsbetrag, Währung, Richtung der Intervention, unilaterale oder koordinierte Intervention. Der Jahresbericht soll zusätzlichen Hintergrund liefern.

Bisher hat die EZB nach eigenen Angaben acht Mal am Devisenmarkt interveniert, wobei jeweils Euro gekauft wurde: Koordiniert, also zusammen mit anderen großen Zentralbanken, zwei Mal am 22. September 2000 (3,140 Milliarden Euro). Dabei wurde sowohl gegen den US-Dollar als auch gegen den Yen interveniert.

Unkoordinierte Interventionen gegen Dollar und Yen gab es am 3. November 2000 (3,570 Milliarden), einmal am 6. November (1,000 Milliarde) und zwei Mal (gegen Dollar und Yen) am 9. November (2,500 Milliarden). Zudem gab es am 8. März 2011 eine koordinierte Intervention zur Schwächung des Yen (700 Millionen).

Für Informationen über Interventionen im Rahmen des Wechselkursmechanismus 2 sind die nationalen Zentralbanken verantwortlich.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.