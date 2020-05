Die Vaudoise wird Partner von PubliBike und bekommt in Lausanne ihre eigene Velostation

Lausanne, 07.05.2020 - Die genossenschaftlich organisierten Vaudoise Versicherungen spannen zusammen mit dem Bikesharing-Anbieter PubliBike und eröffnen vor dem Geschäftssitz eine eigene Vaudoise-Velostation.In diesen aussergewöhnlichen Zeiten bieten Bikesharing-Modelle in Städten eine interessante Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die genossenschaftlichen Wurzeln der Vaudoise und ihr Engagement für nachhaltige Entwicklungs-konzepte kommen in der Partnerschaft mit dem Bikesharing-Netzwerk PubliBike voll zum Tragen. Die Ende April eröffnete Station «Vaudoise Versicherungen» befindet sich direkt vor dem Geschäftssitz des Unternehmens und ergänzt das PubliBike-Netz in Lausanne. Um den Mitarbeitenden eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln anzubieten, übernimmt die Vaudoise einen Teil der Kosten für das Jahres-Abo, das für das gesamte PubliBike-Netz gilt.

PubliBike, eines der grössten Bikesharing-Unternehmen der Schweiz, ist mit acht Netzen schweizweit präsent (Freiburg, La Côte, Lausanne-Morges, Lugano-Malcantone, Sitten, Siders, in Bern mit «Velo Bern» und in Zürich mit «Züri Velo»). Sowohl bei der Aufnahme in die PubliBike-Werkstatt als auch beim Verlassen werden die Velos regelmässig und gründlich desinfiziert. Trotzdem müssen die Nutzer der PubliBikes ihre Hände vor und nach Gebrauch der Velos desinfizieren.

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch

