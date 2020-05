United Health - das Healthcare-Unternehmen bereitet den Breakout vor!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US91324P1021Die United Health Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen. Vor den Corona-Abverkäufen befand sich die Aktie am Weg nach oben. In der Pandemie erfolgte ein Einbruch von über 300 USD bis auf unter 190 USD.Für das Healthcare-Unternehmen waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie geringer als erwartet. Dies lag unter anderem daran, dass United Health über die Tochter Optum ein Netzwerk aus Operationszentren, Notfallkliniken und Arztpraxen betreibt. Die Aktie befindet sich über den gleitenden Durchschnitten EMA-50 und EMA-20. Das Allzeithoch ist bereits wieder in greifbare Nähe gerückt. Aktuell hat sich eine Dreiecks-Formation gebildet. Wenn die Aktie in der Formation noch 1-2 Tage korrigiert und dann der Ausbruch nach oben erfolgt, bekommen wir ein attraktives Setup.Für den Long-Einstieg ist der Breakout über 298.30 USD abzuwarten. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp würde danach unter die letzten Kerzen bei 287 USD gehen.Meine Meinung zur United Health Group ist bullisch