FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den zweiten großen Kurssprung in Folge haben am Donnerstag die Aktien von Morphosys getan. Hatten sie am Mittwoch bereits um 7 Prozent zugelegt, so schnellten sie am Vormittag um weitere fast 10 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit dem 21. Februar. Sie haben damit die Verluste aus der Phase des großen Einbruchs an den Börsen komplett wieder aufgeholt.



Analyst James Gordon von JPMorgan stellte fest, dass sich der starke Umsatz im ersten Quartal auch auf die Gewinne niedergeschlagen habe. So habe der operative Gewinn (Ebit) die Konsensschätzung um mehr als die Hälfte überboten. Wegen einer niedrigeren Steuerquote habe der Nettogewinn den Analystenkonsens sogar um drei Viertel übertroffen. Der Experte riet, die Papiere im Portfolio weiter überzugewichten./bek/jha/



