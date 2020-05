Von Ian Walker

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Einzelhandelskonzern Ahold Delhaize hat seinen Nettogewinn im ersten Quartal um 48 Prozent auf 645 Millionen Euro gesteigert. Die Niederländer profitierten von Hamsterkäufen, die viele Kunden während des Lockdowns tätigten, um genug Vorräte zu Hause zu haben.

Vor Sonderposten nannte Ahold Delhaize einen Gewinn je Aktie von 0,59 Euro, ein Anstieg um 47 Prozent. Der Konzern bestätigte seine Prognose, das bereinigte Ergebnis je Aktie 2020 mit einer mittleren einstelligen Rate zu steigern.

Der Umsatz im Quartal legte auf 18,2 von 15,9 Milliarden Euro vor Jahresfrist zu.

An ihrer Dividendenpolitik wollen die Niederländer festhalten ebenso wie am Aktienrückkaufprogramm. Angesichts der Unsicherheit als Folge der Pandemie will das Unternehmen die Entwicklungen aber genau verfolgen.

