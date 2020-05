Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den Aufwärtstrend der Vortage an und legt mehrheitlich zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den Aufwärtstrend der Vortage an und legt mehrheitlich zu. Obwohl die Konjunkturzahlen mehrheitlich schlecht ausfielen und die geopolitischen Spannungen steigen, überwiege bei den Anlegern die Hoffnung, dass mit den angekündigten Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen die Wirtschaft bald wieder Tritt fassen dürfte, sagen Händler.

