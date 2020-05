Die Börsen haben gestern einen Vorgeschmack auf den am Freitag erscheinenden offiziellen Bericht zum Arbeitsmarkt in den USA erhalten, der derzeit von den Anlegern eine erhöhte Aufmerksamkeit genießt. Um 14:15 Uhr (MESZ) wurde der Beschäftigungsreport des Personaldienstleisters ADP veröffentlicht. Und demnach wurden im April 20,236 Millionen Stellen in der Privatwirtschaft der USA gestrichen. Das ist ein absoluter Rekordwert. Das bisherige Tief wurde mit 835.000 gestrichenen Stellen im Finanzkrisenjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...