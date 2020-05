Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe hat in dieser Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Vorgehen eines EU-Organs als Kompetenzüberschreitung eingestuft. Juristen sprechen in einem solchen Fall von ultra vires, auf Deutsch: jenseits der Gewalten. Gemeint ist damit der Fall, dass ein europäisches Organ wie die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Kompetenzen überschreitet. Der Präzedenzfall schlägt nun hohe Wellen. Auffällig dabei: Die Unverfrorenheit einiger. Sie wird offenbar ...

