Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG



Wien (pta015/07.05.2020/09:50) - Die Frequentis AG ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass in Folge der Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital die Gesamtzahl der Stimmrechte 13.280.000 und das Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.280.000 beträgt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch erfolgte am 7. Mai 2020.



(Ende)



