Google hat den Zeitplan für den Beta-Release von Android 11 um etwa einen Monat nach hinten verlegt. Die erste Beta für alle erscheint damit nicht schon im Mai, sondern erst im Juni ? im Zuge eines kleinen Release-Events. In den letzten Jahren hatte Google die erste öffentliche Beta-Version seiner neuen Android-Versionen stets zur hauseigene Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai veröffentlicht. Wegen der Coronapandemie findet diese in diesem Jahr nicht statt ? als Ersatzprogramm hat der Suchmaschinenriese eine ?Beta-Launch-Show? mit Livestream für den 3. Juni angekündigt. Android 11 Beta kommt am 3. Juni Am 3. ...

