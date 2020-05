BERLIN (Dow Jones)--Führende Ökonomen haben ein umfassendes, nachhaltiges Investitionsprogramm zur Überwindung der Corona-Krise gefordert. Die Mittel müssten in den Klimaschutz, die Digitalisierung und die Bewältigung des demografischen Wandels fließen, heißt es in dem Papier des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das Programm sollte über Kredite des Bundes finanziert werden, über mehrere Jahre laufen, aber bereits in nächster Zeit verbindlich angekündigt werden.

Zu den Co-Autoren gehören Ökonomen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der Universität Mannheim sowie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Sie warnen vor einer "Hysterese" - einer Spirale aus Nachfrageverlusten und harten Jobverlusten. "Ohne weitere staatliche Impulse besteht die Gefahr, dass Wirtschaft und Gesellschaft dauerhaften Schaden erleiden werden", heißt es in dem 15-seitigen Appell, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre hat eindrucksvoll gezeigt, welche erheblichen gesellschaftlichen Schäden falsche wirtschaftspolitische Entscheidungen verursachen können."

Die Autoren wenden sich klar gegen eine Stimulierung der Konsumnachfrage, wie sie etwa die Autoindustrie in Form von Kaufprämien fordert. Derartige Maßnahmen seien "in dieser Krise weniger effektiv und haben eventuell unerwünschte Nebenwirkungen". Besser seien private und öffentliche Investitionen in den Sektoren Gesundheit, Wohnen, erneuerbare Energie, emissionsarme Verkehrsinfrastruktur, digitaler Infrastruktur und Bildung. Auch könne eine europäische Wasserstoff-Entwicklungsgesellschaft gegründet werden, um Europa ab 2030 mit dem gasförmigen Energieträger versorgen zu können.

Vorgeschlagen wird auch ein "Transformations-Kurzarbeitergeld", das die aktuelle Leistung um berufliche Qualifikationen ergänzt. Ein solches Kurzarbeitergeld könne auch den notwendigen Umstieg der Autobranche auf die Elektromobilität forcieren, ohne gleichzeitig die Arbeitslosigkeit zu erhöhen. Um die Kommunen bei den entsprechenden Aufgaben zu unterstützen, fordern die Forscher einen eigenen Corona-Fonds.

May 07, 2020

