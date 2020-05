Frankfurt am Main / Magdeburg (ots) - Nicht nur das Privatleben ist mit der Corona-Krise anders als sonst, die Auswirkungen auf die Arbeitswelt sind ebenso deutlich spürbar - unter anderem für Banken. Das hat Auswirkungen auf das Branchen-Stimmungsbarometer im Investmentbanking. In einer Online-Blitzumfrage unter Kunden von valantic, Softwarepartner zahlreicher Banken, geben die Banker nur knapp fünf von zehn möglichen Sternen für die Stimmung. "In kürzester Zeit mussten Prozesse und Prozessketten massiv an diese Herausforderung angepasst werden. So findet sich ein Großteil unserer Software mittlerweile auch im Homeoffice-Einsatz, was zeigt, wie eine Zusammenarbeit zwischen Banken und Unternehmen aus der Fin-Tech-Softwarebranche aussehen kann", sagt Jens Lippoldt, Division Manager Sales & Business Development bei valantic. Auswirkungen auf die Supportqualität und Anwendungssicherheit sind dabei nicht festzustellen, sagen mehr als 90 Prozent der befragten valantic-Kunden. Es seien keine Unterschiede bzgl. Qualität und Zeit bei der Beantwortung von Anfragen im Vergleich zur klassischen Betreuung aus dem Büro heraus festzustellen.New Work auch im HandelZu den neuen Szenarien im elektronischen Handel gehört auch der Remote-Einsatz der valantic-Lösungen zum elektronischen Handel innerhalb der gesetzlich erlaubten Parameter. Das nutzen mehr als 90 Prozent der Befragten und setzen die Softwarelösungen zur Preisfindung und Begleitung von Finanzgeschäften auch remote ein. Zur problemlosen Nutzung wünschen sich die Kunden neue Supportkonzepte wie Webinare für fachliche und technische Schulungen. "Diesen Bedarf erfüllen wir gerne und richten uns darauf ein, statt Präsenzschulungen aus der Ferne zu arbeiten. Zumal klar ist, dass dieser Bedarf auch nach Corona noch weiter bestehen wird", sagt Martin Graßhof, Leiter Support Center bei valantic. Erkennbar ist zudem eine starke Tendenz, in der präsenzgeprägten Finanzwelt moderne Arbeitsformen wie Homeoffice zu akzeptieren - ein Effekt, der nach der Krise wohl anhalten wird.Krisen bringen immer Chancen mit sichEinen Schritt zu mehr Digitalisierung ging derweil auch die Bundesregierung, die Ende März den WirvsVirus-Hackathon ins Leben gerufen hat. Auch Entwickler von valantic nahmen an dem Digitalevent teil, mit dem Ziel, digitale Lösungen aus der Gesellschaft für die Gesellschaft zu entwickeln. Ein ähnliches Event fand Ende April statt: Die Europäische Kommission veranstaltete einen europaweiten Hackathon, um Bürger, Partner und Investoren in ganz Europa zusammenzubringen und innovative Lösungen für Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 zu entwickeln. Krisen bringen immer auch Chancen mit sich - so kann die aktuelle Krise sowohl gesellschaftlich und politisch als auch für laufende Digitalisierungsprojekte in der Finanzwirtschaft einen großen Fortschritt bedeuten.Über valanticvalantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Softwaregesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 1.000 spezialisierten Solutions-Beratern und Entwicklern und einem Umsatz von über 150 Mio. Euro ist valantic im DACH-Raum an 25 Standorten und international an 6 Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Financial Services Automation, Customer Experience, Business Analytics, SAP Services, Enterprise Software sowie Logistik und Supply Chain Management.www.valantic.com (http://www.valantic.com/)Die Division valantic Financial Services Automation (FSA)Die Division valantic Financial Services Automation ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen in den Bereichen Wertpapierhandel, Zahlungsverkehr und Transaction Management. Knapp 300 IT- und Finanzspezialisten betreuen von 7 Standorten aus über 100 Kunden in ganz Europa. valantic FSA ermöglicht seinen Kunden, geschäftskritische Prozesse sicher zu automatisieren und so die Grundlage für digitale Geschäftsmodelle zu legen. Mit dem Electronic Trading Hub, dem Transaction Process Automation Hub und dem Real Time Payments Hub bietet valantic FSA modulare und offene Plattformen für die digitale Transformation, Open Banking sowie die Vereinfachung von Geschäftsprozessen.Weitere Informationen:valantic Trading Solutions AG,Mittelstraße 10, 39114 Magdeburg, Internet: www.valantic.com,E-Mail: presse@ts.valantic.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: +49 611 97 31 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: valantic Trading Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135211/4590984