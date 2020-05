Der Schweizer Arbeitsmarkt hat im April erwartungsgemäss die Coronakrise stark zu spüren bekommen.Zürich - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz dürfte wegen der Coronakrise in den nächsten Monaten zwar weiter zunehmen - allerdings nicht mehr gar so schnell wie in den letzten Wochen. Laut Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), ist Ende Jahr mit einer Arbeitslosenquote von "deutlich über 4 Prozent" zu rechnen, wie er am Donnerstag an einer...

