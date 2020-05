Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta023/07.05.2020/11:18) - 7. Mai 2020 - Die UBM Development und die Austrian Real Estate GmbH (ARE) besiegeln eine strategische Partnerschaft. UBM beteiligt sich an "Eurogate", einem der größten Stadtentwicklungsprojekte im Herzen Wiens. Gleichzeitig übernimmt die ARE Anteile an einem UBM-Großprojekt in München und diversifiziert nach Deutschland.



Die strategische Partnerschaft zwischen UBM und ARE legt die Basis für nachhaltige und kontinuierliche Erträge und macht es möglich, Chancen und Risiken sowohl regional als auch zeitlich besser zu streuen. "Die ARE und wir passen einfach optimal zusammen. Die UBM will weitere Großprojekte in Österreich, die ARE will zur Risikostreuung nach Deutschland", analysiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. Hans-Peter Weiss, CEO der ARE, ergänzt: "Wir sind beide kapitalstarke Quartiersentwickler mit einer ähnlich großen Projektpipeline und Kompetenzen, die sich ergänzen. Natürlich gibt es Perspektiven und das Potenzial, dass das nicht die einzigen Aktivitäten bleiben. Gemeinsam können wir große, auch sehr große Projekte stemmen. Diese beiden Transaktionen sind eine sehr gute Visitenkarte für die Zukunft!"



Das Projekt "Eurogate" im 3. Wiener Gemeindebezirk ist eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsgebiete. Das Projekt befindet sich aktuell im Widmungsverfahren. Der Masterplan stammt vom Architekturbüro "Superblock" und wurde gemeinsam mit "Yewo Landscapes", einem Büro für Landschaftsplanung, entworfen. Die UBM beteiligt sich zu 51% an fünf von insgesamt 22 Teilprojekten. Auf einer Fläche von 1,4 ha sollen in Summe mehr als 8.000m2 Gewerbeflächen und rund 500 Wohnungen geschaffen werden. Der Standort nahe des Wiener Hauptbahnhofes bietet dank Schnell- und U-Bahn auch eine optimale öffentliche Verkehrsanbindung, darüber hinaus auch eine optimale Erreichbarkeit der Südost-Tangente über den Knoten Gürtel. Der Baubeginn auf jenen Flächen, die Teil der Kooperationsvereinbarung sind, ist für 2021 geplant.



Gleichzeitig steigt die im Eigentum der Bundesimmobiliengesellschaft stehende ARE mit 40% beim Münchner Projekt "Baubergerstraße" ein. Es handelt sich dabei um das größte Projekt der UBM in Deutschland, das Ende 2018 fixiert wurde. Auf diesem städtischen Standort entsteht auf 28.000 m2 ein gemischt genutztes Quartier mit Gewerbeflächen, Büros und Wohnungen. Dieses Gebiet hat zuletzt mit einer Reihe von Immobilienentwicklungen in seiner näheren Umgebung eine enorme Aufwertung erfahren. Beim Ankauf hat die UBM für die Konzeptionsphase vier Jahre kalkuliert und arbeitet auf dieser Basis sehr eng mit den Münchner Behörden zusammen, um einen - auch für die Stadt - optimalen Nutzungsmix zu erreichen.



Über den Kaufpreis der Beteiligungen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Beteiligungen stehen noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.



Die ARE Austrian Real Estate GmbH, kurz ARE, ist seit Jänner 2013 operativ tätig und einer der größten Immobilieneigentümer in Österreich. Das Portfolio umfasst 558 Büro-, Wohn- und Gewerbeliegenschaften mit rund 1,7 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche. Der Verkehrswert des Bestandes beträgt rund 3,0 Milliarden Euro. Die ARE kauft, entwickelt und vermietet Standorte in ganz Österreich. Die Projektentwicklung der ARE ist u.a. auf die Entwicklung großer Standorte und Statteilentwicklung in ganz Österreich spezialisiert.



UBM Development ist ein börsenotierter Immobilienentwickler. Der strategische Fokus liegt auf den drei Assetklassen Wohnen, Hotel und Büro sowie auf europäischen Metropolen wie Wien, Berlin, München oder Prag. Mit über 145 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung. Von der Planung bis zur Vermarktung werden alle Development-Leistungen aus einer Hand angeboten. Die UBM-Aktien sind im Prime Market, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen der Wiener Börse, gelistet.



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Dr. Lucia Malfent Pressesprecherin ARE Austrian Real Estate GmbH Tel.: +43 664 807 45 1360 Email: presse@are.at



Mag. (FH) Anna Vay, CEFA Head of Investor Relations & Corporate Communications UBM Development AG Tel.: +43 664 626 13 14 Email: public.relations@ubm-development.com



(Ende)



Aussender: UBM Development AG Adresse: Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. (FH) Anna Vay Tel.: +43 664 626 1314 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com



ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A185Y1 (Anleihe), AT0000A1XBU6 (Anleihe), AT0000A23ST9 (Anleihe), AT0000A2AX04 (Anleihe), DE000A18UQM6 (Anleihe), XS1785474294 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1588843080005



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 07, 2020 05:18 ET (09:18 GMT)





Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken