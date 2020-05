Die UBM Development und die Austrian Real Estate GmbH (ARE) verpartnern sich. UBM beteiligt sich an "Eurogate", einem der größten Stadtentwicklungsprojekte im Herzen Wiens, gleichzeitig übernimmt die ARE Anteile an einem UBM-Großprojekt in München und diversifiziert nach Deutschland. Über den Kaufpreis der Beteiligungen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Beteiligungen stehen noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.UBM-CEO Thomas G. Winkler: "Die ARE und wir passen einfach optimal zusammen. Die UBM will weitere Großprojekte in Österreich, die ARE will zur Risikostreuung nach Deutschland". Hans-Peter Weiss, CEO der ARE, ergänzt: "Wir sind beide kapitalstarke Quartiersentwickler mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...