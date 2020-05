FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank hat am Donnerstag den Kurs von Teamviewer auf ein Rekordhoch getrieben. In der Spitze stieg die Aktie um fast 5 Prozent auf 44,80 Euro. Damit beträgt der Gewinn seit der Erstnotiz Ende September 2019 gut 70 Prozent. Zuletzt verteuerten sich die Papiere noch um 3 Prozent auf knapp 44 Euro.



In den vergangenen Wochen galt der Anbieter von Software für Screen-Sharing und Videokonferenzen als einer der großen Profiteure der Corona-Krise. So sieht es auch Analyst Gustav Froberg von der Berenberg Bank, dem zufolge die Auswirkungen der Pandemie das Wachstum von Teamviewer mittelfristig antreiben dürfte.



Eine hohe Profitabilität werde den kumulierten Free Cashflow 2022 auf etwa 800 Millionen Euro steigen lassen. Das mache die Aktien zu einem "verlockenden Investment"./bek/mis

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken