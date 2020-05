Im freundlichen Marktumfeld zählt die Uniper-Aktie am Donnerstag zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Die Aussagen des Managements bei der Präsentation der Zahlen zum ersten Quartal kommen am Markt gut an. Vor allem die "begrenzten" Auswirkungen der Corona-Krise sind eine gute Nachricht.Uniper habe die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten deutlich reduziert, so Finanzvorstand Sascha Bibert. Ein bedeutender Teil des Kraftwerksparks sei zudem systemrelevant oder erhalte Kapazitätszahlungen. ...

