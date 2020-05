Zur Orientierung das Aufholpotenzial: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -31,43 Prozent, der DAX bei -19,95 Prozent und der Dow Jones bei -17,08 Prozent. In der Eurozone könnte die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 7,7 Prozent schrumpfen, in der EU als Ganzes um 7,4 Prozent. Für 2021 wird zwar eine deutliche Erholung vorgesagt, doch wird sie den großen Einbruch noch nicht wettmachen. Insgesamt wird die Stimmung neutraler, weil Ängstliche aus dem Markt draussen sind und andersrum Bullishe nach der Gegenreaktion der letzten Wochen wieder teilweise an der Seitenlinie sind. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.05.)

