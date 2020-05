Überraschend starke Exportdaten aus China haben am Donnerstag die Stimmung an Europas Börsen gehoben. Dax und EuroStoxx50 legten jeweils 0,8 Prozent zu auf 10.690 beziehungsweise 2865 Punkte. China bleibe der wirtschaftliche Lichtblick in der Krise, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners.

