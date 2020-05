Neuwied (ots) - Die Corona-Krise hat Deutschland und die Welt auch weiterhin fest im Griff. Insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen, deren Immunsystem nur noch schwach funktioniert, sind anfälliger gegenüber Infektionen. Sie gelten als Risikopatienten, die besonders gefährdet sind, sich mit der Lungenkrankheit Covid-19 anzustecken, die durch das Virus ausgelöst wird.TransCare sichert Versorgung der PatientenAls professioneller HomeCare-Dienstleister betreut die TransCare Service GmbH vor allem Patienten, die zur Risikogruppe zählen. Doch auch in der derzeitigen Krisensituation garantieren die examinierten Pflegekräfte von TransCare diesen Patienten und ihren Angehörigen eine sichere und lückenlose Gesundheitsversorgung im häuslichen Umfeld. Sie stehen den Patienten an 365 Tagen im Jahr und in einer 24-Stunden-Rufbereitschaft kompetent zur Verfügung.Das Gesundheitssystem ist durch die Corona-Pandemie massiv belastet. Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern arbeiten an ihrer mentalen und körperlichen Belastungsgrenze. Um das Personal in diesen schweren Zeiten zu entlasten und die Betreuung auch bei höherem Patientenaufkommen zu gewährleisten, stehen die Mitarbeiter der TransCare Service GmbH Kliniken und Altenheime auch kurzfristig für Hilfe und Unterstützung zur Verfügung.Risikogruppen sind besonders gefährdetLaut Robert-Koch-Institut (RKI) kommen Übertragungen insbesondere bei engem ungeschütztem Kontakt zwischen Menschen vor - besonders im häuslichen oder medizinisch pflegerischen Umfeld. Nach derzeitigem Kenntnisstand erfolgt eine Übertragung vor allem über respiratorische Sekrete, etwa beim Husten und Niesen, sowie durch eine indirekte Übertragung über Hände oder kontaminierte Oberflächen.Zwar registriert das RKI aufgrund der in Deutschland geltenden Einschränkungen im öffentlichen und sozialen Leben einen positiven Trend. Doch auch weiterhin gilt es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und Risikogruppen zu schützen. Die Pflegekräfte von TransCare achten daher ganz besonders streng auf die Einhaltung aller Hygiene-Maßnahmen, um ihre Patienten vor einer Ansteckung zu schützen.Pflegekräfte unterstützen Patienten während der KriseFür vorerkrankte und ältere Menschen ist die aktuelle Corona-Krise besonders herausfordernd: Einerseits besteht die akute Gefahr, durch das Virus zu erkranken. Andererseits schmerzt die soziale Isolation, denn Besuch von Freunden und Familienmitgliedern muss auf ein Minimum reduziert werden. In dieser Situation sind die Pflegekräfte häufig die einzigen sozialen Kontakte, daher ist es umso wichtiger, dass sie ihren Patienten fürsorglich und liebevoll zur Seite stehen.Neben der üblichen individuellen Gesundheitsversorgung nehmen sich die Pflegekräfte extra viel Zeit, um Sorgen und Ängste zu besprechen und den Patienten Zuwendung zu schenken. So ist sichergestellt, dass die Risikopatienten mit möglichst wenigen Kontaktpersonen in Berührung kommen und trotzdem nicht völlig isoliert leben müssen.Über die TransCare Service GmbHDie TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.Pressekontakt:TransCare Service GmbHBreslauer Straße 60D-56566 NeuwiedTel: +49 2631 / 92 55 0Fax: +49 2631 / 92 55 15E-Mail: info@transcare-service.deInternet: https://www.transcare-service.de/Original-Content von: TransCare Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133963/4591143