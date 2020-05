Neue Studie jetzt auch mit Fragen zur Unterstützung internationalisierter E-Mail-Dienste

Die russische Domain-Registrierstelle, Coordination Center for TLD .RU/.??, ist nun Partner des jährlichen EURid-UNESCO Weltberichts über internationalisierte Domains (IDN). Die Studie führt IDN-Daten aus mehreren Quellen zusammen, unter anderem aus der jährlichen Befragung von Registrierstellen für Country-Code-Top-Level-Domains (länderspezifische Domains oberster Stufe, kurz ccTLDs) aus aller Welt.

Mit dem Input aus dem Coordination Center konnte die IDN-Studie 2020 deutlich ausgeweitet werden und umfasst jetzt auch Fragen zu Problemen der universellen Akzeptanz, insbesondere zur Nutzung von IDN und internationalisierten E-Mail-Adressen in ccTLD-Registriersystemen. Auf Initiative des Coordination Center sind Fragen über IDN-Formate hinzugekommen, die in den Registriersystemen und WHOIS-Diensten (Online-Recherchedienste zu Domains) genutzt werden. Ein großes Augenmerk gilt auch der Annahme relevanter technischer Standards, dem zur Stunde vielleicht dringlichsten Problem, um internationalisierte Domains weiter zu fördern. Die Studie erfasst auch Informationen zu der Frage, ob die Registrierstellen internationalisierte E-Mail-Mailboxen zur Verfügung stellen, die von Registraren und Inhabern genutzt werden, und wie die Registrierstellen internationalisierte Zeichensätze in Mail-Servern unterstützen.

"Die ausgeweitete Studie zielt in erster Linie darauf ab, mehr Informationen darüber einzuholen, wie ccTLD-Registrierstellen in verschiedenen Regionen IDN und internationalisierte E-Mail-Mailboxen unterstützen. Außerdem möchten wir mehr darüber erfahren, welche technischen Lösungen hierfür auf Ebene der Registrierstellen zum Einsatz kommen und welche Testbeds für internationalisierte E-Mail-Adressen bereits in den einzelnen Ländern für Endbenutzer geschaffen wurden. Wir hoffen, dass die Umfrageteilnehmer ihre Ergebnisse und Feststellungen in diesem Bereich mit uns teilen werden", äußerte Maria Kolesnikova, leitende Analystin des Coordination Center und Vorsitzende der Universal Acceptance Local Initiative.

"Wir freuen uns riesig auf die Partnerschaft mit dem Coordination Center for TLD .RU/.??. Wir sind überzeugt, dass der IDN-Weltbericht damit nicht nur zu einem reichen Fundus mit IDN-Daten, sondern auch mit besten IDN-Praktiken heranwächst, um die weltweite IDN-Community zu unterstützen", kommentierte Giovanni Seppia, External Relations Manager der EURid.

Über EURid

EURid ist das Register, das die länderspezifischen Top-Level-Domains (TLD) .eu, .?? und .e? infolge eines Vergabeverfahrens im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet. EURid arbeitet mit über 700 zugelassenen Registraren zusammen. Im Rahmen ihres fortgesetzten Engagements für Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach den ISO27001-Sicherheitsstandards zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert. EURid verfügt über eine Hauptniederlassung in Diegem (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechien) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen finden Sie auf: www.eurid.eu.

Über das Coordination Center for TLD .RU/.??

Das Coordination Center for TLD .RU/.?? ist eine Registrierstelle für zwei Country-Code-Top-Level-Domains: .RU und .??. Hauptaufgabe des Coordination Center ist es, die Entwicklung des Internets in Russland im Sinne der Interessen nationaler und globaler Internet-Communities sicherzustellen. Das Coordination Center ist befugt, die Bedingungen für Registrierungen von Domains auf .RU und .?? festzulegen, Registrare zu akkreditieren und erfolgversprechende Projekte in Zusammenhang mit der Entwicklung der russischen Top-Level-Domains zu führen. Das Coordination Center unterstützt soziale und technologische Projekte zur fortsetzenden Förderung und Erweiterung des Internets. Weitere Informationen finden Sie auf: https://cctld.ru/en/

