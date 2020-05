Das verhalf dem Unternehmen inmitten der Corona-Krise endlich in die Gewinnzone zu kommen und überraschte Analysten die Anleger zugleich. Letztere quittierten das mit einem massiven Kursaufschlag von über 26 Prozent im gestrigen Handel direkt über mehrere Hürden hinweg. Für einen Sprung an die Jahreshochs von 135,23 US-Dollar reichte es zwar noch nicht ganz, allerdings dürften viele Nachzügler die Aktie in den kommenden Tagen weiter auf der Käuferseite sehen und das Papier entsprechend vorantreiben. Eine letzte große Hürde bleibt aber zwischen 136,27 und 140,00 US-Dollar zu meistern, ehe es zu den Kursständen aus Mitte 2019 weiter rauf geht. Solange die Quartalszahlen stimmen und die Erwartungen weiter hoch bleiben, stehen die Chancen auf eine Fortsetzung der Rallye vergleichsweise gut. ...

