Nach der eher durchwachsenen Entwicklung vom Vortag zeichnet sich am Donnerstag ein klar positiver Start in den US-Börsenhandel ab. Die Futures auf die wichtigen Indizes tendieren vorbörslich allesamt fest. Zentrales Thema an den Märkten ist zwar unverändert die Corona-Pandemie mit ihren heftigen Folgen für die Weltwirtschaft, doch sehen Anleger wieder Licht am Ende des Tunnels. Immer mehr Länder kehren allmählich zur Normalität zurück und lockern die Beschränkungen, die sie zur Bekämpfung der Pandemie angeordnet hatten. Auch US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch angekündigt, die Anstrengungen zum Wiederhochfahren der heimischen Wirtschaft und zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zu verstärken.

Die Akteure an den Aktienmärkten setzen zudem darauf, dass die zuletzt rasant gestiegene Arbeitslosigkeit in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte. Schon der am Mittwoch veröffentlichte Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP zeugte zwar von einem drastischen Stellenabbau, der allerdings etwas geringer ausfiel als von Ökonomen vorhergesagt. Der Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag.

Am Donnerstag wird vor der Startglocke an der Wall Street die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Hier liegt die Konsensschätzung der Volkswirte zwar bei einem Anstieg um 3,05 Millionen, in der Woche davor hatten allerdings 3,84 Millionen Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt. Etwa zeitgleich mit den Erstanträgen werden die Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft aus dem ersten Quartal veröffentlicht. Hier rechnen Ökonomen mit einem Rückgang um 5,5 Prozent zum Vorquartal.

Geschäftszahlen hat schon am Mittwoch nach Börsenschluss unter anderem Paypal veröffentlicht. Umsatz und Ergebnis des Zahlungsdienstleisters im ersten Quartal verfehlten die Erwartungen. Auch zog Paypal wegen der ungewissen Folgen der Corona-Krise den Jahresausblick zurück. Allerdings gewann das Unternehmen im Auftaktquartal eine Rekordzahl von Kunden. Zudem habe sich das Geschäft im April wieder belebt. Die Aktie springt vorbörslich um fast 8 Prozent nach oben.

