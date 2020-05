Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta028/07.05.2020/12:57) - Die Satzung der Frequentis AG wurde in § 3, Grundkapital und Aktien, im Zusammenhang mit der für Zwecke des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 2020 durchgeführten und am 07.05.2020 in das Firmenbuch eingetragenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital entsprechend angepasst. Die Kapitalerhöhung betrug EUR 80.000,00. Das Grundkapital beträgt daher nun EUR 13.280.000,00.



Die Satzung ist auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft, www.frequentis.com unter Investor Relations > Corporate Governance > Satzung abrufbar.



