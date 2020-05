HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Total SA von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie sei sein Favorit unter den großen Ölkonzernen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die attraktiven Projekte, das geldeinbringende Tankstellengeschäft und eine wachsende Strom- und Regenerative-Energien-Sparte. Zudem habe der Konzern die Möglichkeit, sich von seinen Wettbewerbern als Dividendenwert abzusetzen./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



FR0000120271, XC0009677409

