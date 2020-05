Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der durch die Corona-Krise anwachsende Schuldenberg ist für Deutschland aus Sicht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) verkraftbar. Für die Sozialkassen drohten allerdings höhere Beitragssätze in nahezu allen Versicherungszweigen, da die Rücklagen jetzt aufgebraucht werden.

Das IfW erwartet für dieses Jahr coronabedingt einen Anstieg des deutschen Bruttoschuldenstands um rund 500 Milliarden Euro auf 80 Prozent der Wirtschaftsleistung.

"Deutschland kann sich den Schuldenberg, den es zur Bewältigung der Corona-Krise jetzt anhäuft, im Prinzip leisten", sagt IfW-Forscher Jens Boysen-Hogrefe. "Dafür ist weder eine Vermögensabgabe noch sind dafür Steuererhöhungen nötig, lediglich die Rückkehr zu Haushaltsdisziplin und Konsolidierungsmaßnahmen in geringem Umfang."

Der Staat müsse zur Einhaltung der Schuldenbremse lediglich rund 100 bis 150 Milliarden Euro tilgen, was einer jährlichen Rate von 5 bis 8 Milliarden Euro für die nächsten 20 Jahre entspricht, errechnete das Institut.

Eine jährliche Ersparnis von 10 Milliarden Euro wäre durch das Streichen von unnötigen Steuervergünstigungen und Subventionen realisierbar. Dies würde ausreichen, um die derzeit absehbaren Tilgungserfordernisse im Rahmen der Schuldenbremse abdecken.

Höhere Sozialversicherungsbeiträge drohen

Anders sieht es allerdings bei den Sozialkassen aus. Dort drohe ein Anstieg der Beitragssätze in nahezu allen Versicherungszweigen. Wegen der Corona-Krise würden deren Rücklagen von rund 100 Milliarden Euro wohl vollständig aufgebraucht und deren Beitragssätze steigen.

"Eine Reform der Sozialversicherungen speziell für Rente und Gesundheit ist jetzt unumgänglich. Mit der Corona-Krise rückt das Erreichen der doppelten Haltelinie in der Rentenversicherung aus gedeckeltem Beitragssatz und versprochenem Rentenniveau in greifbare Nähe, bei den Ausgaben für Gesundheit und Pflege werden vorhandene Puffer demnächst aufgebraucht sein", so Boysen-Hogrefe.

Besonders das sich verschlechternde Wachstumspotenzial werde sich als größte Hypothek für die Staatsfinanzen erweisen. Bewahrheite sich die jüngste Korrektur des nominalen Wachstumspotenzials durch die Bundesregierung um preisbereinigt rund 80 Milliarden Euro jährlich weniger, würde dies alleine für den Bund Einsparungen von jährlich rund 20 Milliarden Euro bedeuten, so das IfW.

