Wie Google arbeitet auch Facebook an einem Chatbot. Der Blender genannte Bot soll möglichst menschlich mit Nutzern interagieren und lernt auch aus Reddit-Posts - was nicht unbedingt von Vorteil ist. Virtuelle Kundenberater in Form von Chatbots gelten als die Zukunft für den Kontakt mit Kunden. Die Herausforderung besteht darin, ihnen beizubringen, möglichst menschenähnlich zu agieren und zugleich die richtigen Antworten auf konkrete und weniger konkrete Fragen parat zu haben. Google etwa arbeitet schon länger an einem per Machine-Learning trainierten Chatbot namens Meena. Jetzt gibt auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...