ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unicredit von 12,50 auf 11 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Adrian Cighi passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Zwischenbericht der Italiener an. Der konservative Ansatz des Managements dürfte langfristig belohnt werden./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 19:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 04:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken