Um Erkenntnisse für eine künftige Industrieproduktion zu gewinnen, erprobt das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) die Synthese von Methanol auf Basis von erneuerbaren Energien. Ziel ist der Einsatz in Chemie und Verkehr. Das Fraunhofer ISE testet die Synthese von grünem Methanol. Das geschieht seit Dezember 2019 in einer sogenannten Miniplant-Anlage am Standort des Instituts. Wie die Freiburger mitteilten, sei die Anlage Teil des Projekts "Power-to-Methanol". Das Bundeswirtschaftsministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...