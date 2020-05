=== *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (07:30 Presse-Telefonkonferenz; 08:45 Analysten-Telefonkonferenz), München 07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q (11:00 Online-HV), Dreieich *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Neckarsulm *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +24,5 Mrd Euro zuvor: +21,6 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +23,0 Mrd Euro zuvor: +23,7 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 10:00 DE/Schaeffler AG, Online-HV *** 13:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Diskussion (online) über "Covid-19: Economic Policies for the Aftermath" bei Konferenz des European University Institute *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: -21.500.000 gg Vm zuvor: -701.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 16,0% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,39% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (Moody's), Italien (Moody's), Slowakei (Fitch) - Börsenfeiertag Dänemark, Großbritannien - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: TecDAX + NEUAUFNAHME - Eckert & Ziegler + HERAUSNAHME - Isra Vision SDAX + NEUAUFNAHME - Zeal Network + HERAUSNAHME - Isra Vision ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2020 08:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.