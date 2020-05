MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die größte Automesse Europas soll nächstes Jahr vom 7. bis 12. September in München stattfinden - also eine Woche vor dem Oktoberfest. Das teilten die beiden Veranstalter, der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Messe München, am Donnerstag mit. Die neue Internationale Automobilausstellung solle "sämtliche Akteure der Mobilitätskette vereinen und offene Diskussionen" umfassen.



Geplant ist zum einen eine stark verkleinerte Automesse für Fachbesucher auf dem Messegelände. Zum anderen wollen die Veranstalter auf die Bevölkerung zugehen und die Innenstadt zur Bühne machen, mit Vorführungen, Flugtaxis, Umweltforen und Konzerten.



Gestrichen wurde aber der Plan, auch im Olympiapark Veranstaltungen abzuhalten, direkt neben dem BMW -Hochhaus. Ein entsprechender Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag) sei richtig, sagte ein Sprecher der Messe.



Schon vor der Entscheidung über den Nachfolger von Frankfurt als Veranstaltungsort der IAA hatte es in Branchenkreisen geheißen, VW -Chef Herbert Diess wolle seine Autos ungern neben der Zentrale des Konkurrenten präsentieren. Aus dem VW-Konzern war das als Unsinn zurückgewiesen worden.



Die Verträge zwischen dem VDA und der Messe München würden in den nächsten Tagen unterschrieben, sagte der Messesprecher. In den vergangenen 70 Jahren hatte die IAA in Frankfurt stattgefunden, aber zuletzt Aussteller und Besucher verloren./rol/DP/jha

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken