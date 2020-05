INDUS Holding AG: INDUS Holding AG nimmt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückDGAP-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung INDUS Holding AG: INDUS Holding AG nimmt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück07.05.2020 / 15:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Schlagworte: PrognoseänderungINDUS Holding AG nimmt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückBergisch Gladbach, 07. Mai 2020 - Auf Basis der vorläufigen Konzernzahlen für das erste Quartal 2020 erwartet die INDUS Holding AG im ersten Quartal einen Konzernumsatz in Höhe von 401,2 Mio. Euro (Q1 2019: 437,6 Mio. Euro), ein operatives Ergebnis (EBIT) von 16,0 Mio. Euro (Q1 2019: 33,6 Mio. Euro) und ein Ergebnis nach Steuern von 8,9 Mio. Euro (Q1 2019: 19,9 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, deren Effekte auf die Planung sich für das restliche Jahr 2020 zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr verlässlich quantifizieren lassen, geht der Vorstand aus heutiger Sicht nicht davon aus, die am 30. März 2020 im Geschäftsbericht 2019 auf Seite 116 für das Jahr 2020 kommunizierte Prognose zu erreichen. Die INDUS Holding AG wird eine aktualisierte Prognose veröffentlichen, sobald dies verlässlich möglich ist.Die Zusammensetzung des EBIT entspricht der Darstellung auf Seite 121 des Geschäftsberichts 2019 der INDUS Holding AG.Kontakt: Dafne Sanac & Jana Külschbach Investor Relations & ÖffentlichkeitsarbeitINDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch GladbachTel +49 (0) 022 04 / 40 00-32 Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-35 E-Mail investor.relations@indus.de E-Mail presse@indus.de www.indus.de07.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 Fax: +49 (0)2204 40 00-20 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse EQS News ID: 1038695Ende der Mitteilung DGAP News-Service1038695 07.05.2020 CET/CEST