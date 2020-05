96.887 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 9,87 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: -0.08% vs. last gabb, -20.66% ytd, +29.40% seit Start 2013. Ein Spezial-Angebot der bankdirekt.at an Leser & Freunde des gabb gibt es HIER. Heute haben wir wieder eine Zertifikate-Watchlist parat. Dies am Tag, an dem der Zertifikate Award Austria 2020 stattfinden hätte sollen, ist jetzt in den Herbst verschoben. BNP Paribas DEUTSCHE LUFTHANSA BONUS (DE000PF2PC09)Laufzeit 18.3.2021, Barriere 7 Euro, Bonuskurs 14 Euro. Okay, die Lufthansa-Aktie notierte Mittwoch Close bei 7,85 Euro, hat nur noch 10% Sicherheitspuffer ...

