Hamburg (ots) - Vom 19. bis 28. Juni 2020 findet das LUMIX Festival für jungen Bildjournalismus zum ersten Mal in digitaler Form statt. Nun nimmt das Programm des lumixfestivaldigital Gestalt an. Unter dem Titel "10 Tage - 10 Themen" werden vom 19. bis 28. Juni unter lumix-festival.de (http://www.lumix-festival.de), auf Instagram und Facebook Live Talks, Podcasts und Online-Portfoliosichtungen stattfinden.Jeder Tag wird einem anderen Schwerpunkt gewidmet, über den Fachleute aus aller Welt miteinander diskutieren werden. Daneben erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Arbeitsweisen und Projekte von zahlreichen Fotografinnen und Fotografen passend zum Thema des Tages:- Immer das Gleiche zeigen? Stereotype im Bildjournalismus- Was können Fotograf*innen von Filmemacher*innen lernen - und umgekehrt? Digital Storytelling- Neue Medien - neue Formen. New Perspectives on Documentary Practices- Wie werden in Zukunft Geschichten erzählt? Storytellers of the Future- Der Ausnahmezustand als Alltag. In Crisis Mode- Wer entscheidet, welche Bilder publiziert werden? Digitale Bildwirtschaft- Wessen Bilder sehen wir? Equality- Altes Medium oder neue Möglichkeiten? Das Fotobuch- Fotografie als Mittel der Veränderung. Empowerment- Hauptsache die Kohle stimmt? Ethics / Visual Journalism and Power Den Höhepunkt des digitalen Festivals bilden zwei mit jeweils 5.000 Euro dotierte Auszeichnungen: der LUMIX Photo Award für die besten Bildstrecke und der LUMIX Digital Storytelling Award für das spannendste digitale Storytelling-Projekt. Die Verleihung findet am Donnerstag, den 25. Juni, um 17 Uhr live auf YouTube und unter lumix-festival.de (http://www.lumix-festival.de)statt.Namensgeber und Hauptsponsor des Festivals ist seit der Erstausrichtung 2008 die Kameramarke LUMIX von Panasonic. "Bilder erzählen Geschichten und wecken Emotionen, erst recht in der heutigen Zeit und in der aktuellen Situation. Wir freuen uns sehr darauf, dass das kreative Organisationsteam einen ansprechenden digitalen Ersatz entwickelt hat und das LUMIX Festival erst Recht in der Corona-Krise junge Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt zusammenbringt", sagt Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland.LUMIX Festival 2020 - der WettbewerbVom 1. November 2019 bis zum 31. Januar 2020 konnten sich Bildautorinnen und Bildautoren unter 35 Jahren um den mit 5.000 Euro dotierten LUMIX Photo Award, den ebenfalls mit 5.000 Euro dotierten LUMIX Digital Storytelling Award und weitere Preise bewerben. Die zahlreichen Einreichungen von Teams und einzelnen Bildautorinnen und Bildautoren wurden von einer Fachjury bewertet.Mitglieder der Jurys für die beiden Kategorien waren unter anderem:- Frauke Böger / Spiegel Online- Andrea Holzherr / Magnum Photos- Prof. Wilfried Köpke / Hochschule Hannover- Lois Lammerhuber / Edition Lammerhuber- Markus Matthes / Panasonic- Kay Meseberg / Arte- Søren Pagter / Danish School of Media and Journalism Stefanie Rejzek / Freelens- Malin Schulz / Die Zeit- Barbara Stauss / Mare- Gilles Steinmann / Neue Zürcher Zeitung- Andreas Trampe / Stern