Mit 1,06 Mrd. $ Umsatz und 1,05 $ Gewinn je Aktie konnte die neue Firma von SAP-Ex Bill McDermott die Erwartungen deutlich schlagen. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen steht auch in Corona-Zeiten bei den Kunden an erster Stelle. 34 % Wachstum bei den Software-Abonnements sprechen eine deutliche Sprache. Für das laufende Quartal will man eine ähnliche Größenordnung schaffen. McDermott erwartet im laufenden und im 3. Quartal jedoch den größten Gegenwind für das Geschäft.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken