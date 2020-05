ROUNDUP/Milliardendeal: Telefonica findet Partner für britisches GeschäftMADRID - Der hoch verschuldete spanische Telekomkonzern Telefonica hat endlich eine Lösung für sein Mobilfunkgeschäft in Großbritannien gefunden. Gemeinsam mit dem US-Medien- und Telekommunikationsunternehmen Liberty Global wollen die Partner ihre jeweiligen britischen Aktivitäten in einer Milliardentransaktion zusammenlegen. Dabei sollen die Telefonica-Tochter O2 UK und die Liberty-Sparte Virgin Media in ein Unternehmen eingebracht werden, an dem beide Konzerne je die Hälfte halten, wie die beiden Konzerne am Donnerstag in Denver und Madrid mitteilten.ROUNDUP: Morphosys bestätigt Jahresprognose - schwarze Zahlen dank IncytePLANEGG - Das Biotechnologieunternehmen Morphosys profitiert von seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Incyte und hält inmitten der Corona-Pandemie vorerst an seinen Jahreszielen fest. Die Krise könne aber durchaus noch Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und damit auch auf die Prognosen haben, schränkte das Management ein.ROUNDUP 2: Zalando überrascht mit neuer Prognose - Aktie auf RekordhochBERLIN - Der Internet-Modehändler Zalando rechnet im laufenden Jahr trotz der Corona-Krise mit einem deutlichen Umsatzanstieg. Die Erlöse dürften 2020 um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 6,5 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Berlin mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 100 bis 200 (2019: 225) Millionen Euro herauskommen.ROUNDUP: Aus für Großveranstaltungen könnte Munich Re über eine Milliarde kostenMÜNCHEN - Der Ausfall von Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen infolge der Coronavirus-Pandemie könnten den Rückversicherer Munich Re die Bilanz in diesem Jahr verhageln. Allein in diesem Bereich könnte sich die Belastung auf mehr als eine Milliarde Euro belaufen, erklärte Finanzvorstand Christoph Jurecka bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag. Eine neue Gewinnprognose für 2020 wagte er wegen der Unsicherheiten rund um die Pandemie nicht. Rote Zahlen würden ihn aber nach jetzigem Wissensstand sehr überraschen, ließ er auf Nachfrage wissen.ROUNDUP 2: Corona-Krise belastet HeidelbergCement - weniger DividendeHEIDELBERG - Der Baustoffhersteller HeidelbergCement bekommt die Corona-Krise zu spüren. "Die derzeitige Entwicklung in der Bauwirtschaft ist hochdynamisch", sagte der neue Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag laut Mitteilung in Heidelberg. Einzelne Länder hätten die Schutzmaßnahmen gelockert, andere Länder würden weiterhin eine restriktive Politik fahren. Daher sei ein Jahresausblick noch immer schwierig.ROUNDUP: Evonik senkt wegen Corona-Krise Ausblick - Aktie fälltESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik wird wegen den Folgen der Corona-Pandemie wie erwartet vorsichtiger für 2020. Robuste Geschäfte etwa mit der Lebensmittel-, Pharma- und Windkraftbranche, aber auch mit Desinfektionsmitteln können die verschärfte Autokrise und Preisdruck durch den Ölpreisverfall nicht ausgleichen, wie der Konzern am Donnerstag in Essen mitteilte. Während sich die Essener im ersten Quartal noch etwas besser schlugen als gedacht, bleibe die Prognose ein Stück weit hinter den Erwartungen zurück, erklärte Analyst Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan. Die Aktie gab rund drei Prozent nach und war damit einer der schwächsten MDax-Werte.Linde wird wegen Corona-Krise vorsichtigerGUILDFORD/MÜNCHEN - Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde hat wegen der weltweiten Corona-Pandemie sein Gewinnziel reduziert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll im laufenden Jahr bestenfalls im mittleren bis hohen einstelligen Bereich zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Guildford bei London mitteilte. Bedingung hierfür sei, dass es im dritten Quartal eine Erholung des Geschäfts gebe. Im schlechtesten Fall rechnet das Linde-Management beim Ergebnis mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich.ROUNDUP: Gewinneinbruch bei Puma wegen Corona-Krise - Hoffnung für 2021HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma muss wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen herben Gewinneinbruch verkraften. Zwar sanken die Umsätze nur leicht - auch dank eines guten Jahresauftakts in Europa und den USA. Jedoch konnte Puma die laufenden Kosten nicht so schnell einfangen, so dass diese sich stark auf das Ergebnis niederschlugen. Zudem belasteten die fehlenden Erträge aus dem China-Geschäft, welches Ende Januar wegen der Corona-Krise zusammenbrach. China ist der renditestärkste Markt für Puma.ROUNDUP 2: Viruskrise drückt Conti-Gewinn um die Hälfte - Rote Zahlen erwartetHANNOVER - Die Corona-Krise hat das Geschäft des Autozulieferers Continental im ersten Quartal schwer getroffen. Wie der Dax -Konzern aus Hannover am Donnerstag berichtete, sank der Gewinn unterm Strich um fast die Hälfte auf 292,3 Millionen Euro. Für das zweite Quartal rechnet Conti nun mit roten Zahlen. Weltweit dürfte die Autoproduktion von April bis Juni um rund 40 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen.ROUNDUP: Softwareanbieter Compugroup bleibt bei Prognose - UmsatzanstiegKOBLENZ - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup sieht in der Corona-Krise kaum Belastungen für sein Geschäft. "Mögliche sich aus Covid-19 ergebende Risiken auf Umsatz-, Ertrags- und Finanzkraft haben aus heutiger Sicht keinen Anlass zu einer Revidierung der Prognose gegeben", hieß es am Donnerstag im Zwischenbericht der Koblenzer. Das im MDax notierte Unternehmen verwies jedoch auf eine höhere Unsicherheit als üblich.ROUNDUP: Brenntag verdient trotz Corona-Krise mehrESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag hat trotz der Corona-Pandemie den Gewinn im Auftaktquartal gesteigert. "Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere geschäftliche und finanzielle Leistung waren im ersten Quartal begrenzt", sagte der neue Unternehmenschef Christian Kohlpaintner am Donnerstag laut Mitteilung in Essen. Brenntag konnte die Geschäftstätigkeit in seinen Standorten weltweit aufrechterhalten. Die Aktie legte im frühen Handel um 6,8 Prozent zu.Weitere Meldungen-Nintendos Switch-Konsole verkauft sich gut in der Corona-Krise -Versorger Enel bestätigt Ziele trotz Corona-Virus -Paypal-Gewinn bricht in Corona-Krise ein -Agrarhändler Baywa wagt wegen Coronavirus keine Jahresprognose -ROUNDUP: Osram mit solidem Quartal in Corona-Krise - wenig Neues zu AMS -Qiagen profitiert zum Jahresstart von starker Nachfrage nach Corona-Tests -Hoher Verlust bei Koenig & Bauer - Hoffnungsschimmer Auftragseingang -Gewinneinbruch bei Puma wegen Corona-Krise -Zulieferer ElringKlinger erwartet schwierige Zeiten -Autovermieter Sixt bekommt KfW-Milliardenkredit -Wacker Neuson setzt in Corona-Krise auf China und Infrastrukturprogramme -ROUNDUP: ArcelorMittal sieht nach Milliardenverlust Tiefpunkt im zweiten Quartal -CTS Eventim will Dividende in Corona-Krise streichen -ROUNDUP: Kleine Schritte auf dem Weg zu Antikörpern als Corona-Medikament -ROUNDUP: S&T sieht sich mittelfristig als Corona-Gewinner - Aktie legt zu -ROUNDUP: Energiekonzern Uniper spürt nur geringe Auswirkungen der Corona-Krise -Rolls-Royce kappt Triebwerksproduktion wegen Corona-Krise kräftig -Handelskonzern Ahold Delhaize rechnet mit steigenden Kosten in der Corona-Krise -ROUNDUP: Xing-Mutter New Work steigert Umsatz trotz Corona - Aktie steigt -British-Airways-Mutter IAG setzt in Corona-Krise auf Staatshilfe -ROUNDUP: Motorenbauer Deutz rutscht in die roten Zahlen - Aktie verliert -Uhren- und Schmuckmesse Baselworld fällt auch 2021 aus -H&M brechen die Umsätze weg - Mehrzahl der Geschäfte weiter geschlossen -ROUNDUP: BT Group setzt wegen Corona-Pandemie Dividenden aus - Aktie rauscht ab -ROUNDUP: Lufthansa-Tochter Swiss erwartet bald erstes Geld aus Rettungskredit -ROUNDUP/Metro: Real profitiert von Corona-Krise - Gastro leidet -ROUNDUP: Corona-Krise trifft auch Versicherer Talanx - Aktie im Minus -Dow-Konzern Raytheon Technologies überzeugt Anleger mit Quartalszahlen -Puma-Chef begrüßt Fortsetzung der Fußball-Bundesliga -Google stellt nächste Android-Version am 3. Juni vor -ROUNDUP: Fußball-Bundesliga startet am 16. Mai mit dem 26. Spieltag -Novartis erhält von FDA Zulassung für Lungenkrebsmittel Tabrecta -ROUNDUP/Fußball-Bundesliga: Corona-Tests auch bei den Schiedsrichtern -ROUNDUP: Beck's-Brauer AB Inbev mit Milliardenverlust - Düstere Aussichten -T-Mobile verdient deutlich mehr - Kundenzustrom in Corona-Krise -2/Südkorea belegt Daimler mit Geldstrafe wegen 'illegaler' Software -Air France-KLM erwartet nach Milliardenverlust noch heftigere Corona-Folgen -IG Metall fordert Konjunkturprogramm für den Schiffbau -Rhön-Klinikum spürt Belastungen durch Corona-Krise - Ausblick unter Vorbehalt -Vodafone will 3G-Netz in Deutschland Mitte 2021 abschalten°Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst./misDE0005439004, DE0005437305, DE0006047004, DE0006632003, DE0008430026, DE0006969603, ES0178430E18, DE0008469008, DE0008467416, DE000A1DAHH0, DE000EVNK013, DE000ZAL1111, IE00BZ12WP82