Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street steht vor dem nächsten Gewinnsprung. Vorbörslich sind die großen Indizes klar im Plus. Der Dow Jones legt in der Spitze über 300 Punkte zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um PayPal, Beyond Meat, Flir Systems, JD.com, Moderna und Peloton. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.