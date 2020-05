Während dem DAX gestern Nachmittag noch etwas die Puste ausging, sodass er mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 10.606 Punkten schloss, kämpft sich der deutsche Leitindex heute zurück: Bereits in der ersten Handelsstunde überwand der DAX wieder die Marke von 10.700 Punkten. Bis zum Mittag hält sich der DAX bei einem Plus von einem Prozent ohne große Ausschläge nach oben oder unten auf diesem Niveau. Frische Daten kommen am Nachmittag wieder aus den USA, wo die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ...

