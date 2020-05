Die Notfallprogramme der Fed bleiben so lange wie nötig in Kraft, sagte Atlanta Fed Präsident Raphael Bostic am Donnerstag. "Das Tempo der Erholung hängt davon ab, ob sich die Arbeitsplatzverluste eher als vorübergehend oder dauerhaft erweisen", fügte Bostic weiter hinzu. "Es ist zu erwarten, dass die Geschwindigkeit, mit der sich verschiedene Orte ...

