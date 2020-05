Unterföhring (ots) -- Sky startet mit den Liveübertragungen der Comeback-Spiele alsEinzelspiele und in der Original Sky Konferenz ab 16. Mai- Bundesliga für alle: Sky zeigt die Original Sky Konferenz amBundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga amSonntag an den kommenden beiden Spieltagen für alle freiempfangbar auf Sky Sport News HD- Sky macht das Beste aus den "Geisterspielen": InnovativeÜbertragung der Comeback-Spiele mit neuen Features- Attraktive Sky Angebote für alle Fans bis zum Saisonende Unterföhring, 7. Mai 2020 - Die Politik hat grünes Licht für das Comeback der Bundesliga gegeben: Ab dem 16. Mai rollt der Ball wieder. Die Bundesliga kann den Spielbetrieb in Form von "Geisterspielen" aufnehmen. Gemeinsam mit vielen Fußballfans und Kunden in Deutschland freut sich Sky darauf, dass es wieder losgeht.Sky wird auch in dieser besonderen und für alle ungewohnten Situation seinen Kunden und allen Fans ein besonderes TV-Erlebnis präsentieren.Damit alle Fans in Deutschland die Comeback-Spiele genießen können, hat Sky aufgrund der Ausnahmesituation entschieden, an den ersten beiden Spieltagen nach der "Corona-Pause" die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen.Sky Kunden können zudem wie gewohnt wahlweise alle Sky-Einzelspiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga genießen. Der 24/7 Sky Sportnachrichtensender Sky Sport News HD wird ebenso wie skysport.de umfangreich über alle News zum Bundesliga Comeback berichten.Um den Zuschauern auch im Rahmen der Comeback-Spiele, die leider ohne die Fans im Stadion stattfinden müssen, ein besonderes TV-Erlebnis zu präsentieren, wird Sky neue Features einsetzen, die in Kürze kommuniziert werden.Damit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, wird es darüber hinaus für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote geben. Hierzu gehört ab sofort für Sky Q Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie ab dem 11. Mai für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End-of-Season-Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.Jacques Raynaud, Sky Sportchef: "Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und Fußballfans. Wir sind dankbar dafür, dass wir mit unserem Programm für die Menschen in dieser herausfordernden Situation unseren Beitrag für die bestmögliche Unterhaltung leisten können. Sky wird das Beste aus den Comeback-Spielen machen und den Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten."Im Rahmen der Liveübertragungen wird Sky eng mit der DFL und den offiziellen Behörden sowie im Einklang mit den Sicherheitsbestimmungen zusammenarbeiten. Denn die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten hat höchste Priorität.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Dirk BöhmDirector Sports CommunicationsTel: 089/9958 3018dirk.boehm@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4591565