FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zooplus haben am Donnerstagnachmittag von einem angehobenen Unternehmensausblick profitiert. Die Papiere sprangen an und notierten zuletzt an der Spitze des festen Nebenwerteindex SDax knapp 12 Prozent im Plus bei 129 Euro. Damit bewegten sie sich wieder auf dem Niveau von Januar 2019.



Der Onlinehändler von Heimtierbedarf hatte die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr angehoben. Hintergrund ist dem Unternehmen zufolge eine anhaltend robuste Nachfrage der Konsumenten.



Mit dem aktuellen Kurssprung überwanden die Anteilscheine ihr jüngstes Doppeltop im Chart im Bereich um die 125 Euro. Hier waren die Papiere Mitte März und dann noch einmal vier Wochen später auf Widerstand gestoßen und nach unten abgedreht. Bereits im Vorjahr waren sie mehrfach nicht über diese Hürde hinaus gekommen./la/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken