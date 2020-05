Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Eine ereignisereiche Woche. Das lag weniger an dollen Kursgewinnen, vielmehr an Ereignissen, die kaum einer auf dem Schirm hatte... Der Handelskonflikt China-USA war/ist zurück. Versetzte die Marktteilnehmer in Aufruhr. Alle waren auf die Krise fokussiert... Das Bundesverfassungsgericht schickte den Euro auf Talfahrt: die Anleihenkäufe 2015-2018 seien verfassungswidrig... Und Unternehmensnachrichten waren eher negativ: BMW mit Gewinnrückgang, die Lufthansa bangt um den DAX-Verbleibt, Fresenius und FMC warteten mit recht guten Nachrichten auf. Unser Blick auf DIE WOCHE.